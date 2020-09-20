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В Петербурге разработают профессиональную систему долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами
Сегодня, 12:51
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В Петербурге разработают профессиональную систему долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами

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Соглашение об инициативе достигли на IV Форуме социальных инноваций регионов в Москве.

В пятницу, 10 сентября, на IV Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, участники достигли соглашения в разработке профессиональной системы  долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.

Эргашев уточнил, что, благодаря договоренности о сотрудничестве между Ассоциацией профессиональных участников системы долговременного ухода и комитетом по социальной политике Петербурга, повысится качество услуг, оказываемых тем, кто нуждается в постоянной посторонней помощи. 

Центр профессиональных компетенций создадут на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. Там будут обучать специалистов. Отмечается, что на данный момент в регионе представляют социальные услуги 54 государственных и негосударственных учреждения.

Ранее мы писали, что Олег Эргашев сообщил о выходе Петербурга на плато по заболеваемости COVID-19.

Фото: Pexels

Теги: петербург, уход за пожилыми горожанами и инвалидами, форум социальных инноваций регионов
Категории: Лента новостей,

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