В Петербурге разработают профессиональную систему долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами

В пятницу, 10 сентября, на IV Форуме социальных инноваций регионов, который проходит в Москве, участники достигли соглашения в разработке профессиональной системы долговременного ухода за пожилыми горожанами и инвалидами, сообщили в пресс-службе вице-губернатора Олега Эргашева.
Эргашев уточнил, что, благодаря договоренности о сотрудничестве между Ассоциацией профессиональных участников системы долговременного ухода и комитетом по социальной политике Петербурга, повысится качество услуг, оказываемых тем, кто нуждается в постоянной посторонней помощи.
Центр профессиональных компетенций создадут на базе Санкт-Петербургского государственного института психологии и социальной работы. Там будут обучать специалистов. Отмечается, что на данный момент в регионе представляют социальные услуги 54 государственных и негосударственных учреждения.
Ранее мы писали, что Олег Эргашев сообщил о выходе Петербурга на плато по заболеваемости COVID-19.
Фото: Pexels
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