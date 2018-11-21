Такое поручение дал губернатор города ответственным ведомствам.

В Петербурге разработают концепцию инновационного развития города. Об этом сообщили "Невские новости" со ссылкой на главу города Александр Беглов во время заседания научно-технологического совета. По мнению чиновника, именно Северная столица должна стать важной частью национального проекта "Наука". Для этого необходимо привлекать профильные научные учреждения из других регионов.

Наша задача — полностью раскрыть и эффективно использовать его интеллектуальный потенциал. прокомментировал спикер

В частности, уже реализуется проект международного математического института имени Эйлера. Чиновники также подписали документы о сотрудничестве с "Газпромнефтью". Совместными усилиями будет создан центр искусственного интеллекта в промышленности. В городе также должен появиться центр мирового уровня, который будет заниматься развитием технологий 5G и перспективных сетей 2030.

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Фото: Piter.tv

