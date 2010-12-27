Лучшим подрядчиком в сфере ремонта дорог стали дорожники Лодейного поля

Награждение проходило в рамках конкурса «Дороги России – 2019». Дорожники стали лидерами в номинации «Лучшая подрядная организация».

Лучшим подрядчиком в сфере обслуживания дорог стало Лодейнопольское дорожное ремонтно-строительное управление (ДРСУ). Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

История Лодейнопольского ДРСУ начинается с 1976 года. Дорожный комитет Ленобласти выступает в качестве учредителя предприятия. Сейчас компания несет ответственность за 2 тыс. км региональных дорог Бокситогорского, Подпорожского, Тихвинского и Лодейнопольского районов. У ДРСУ есть 100 единиц техники, песчаные карьеры, свой причал для поставки щебня, соли и отсевов и асфальтобетонный завод.

Кроме того, компания имеет собственную паромную переправу через речку Свирь, которая находится в поселке Вознесенье. Паром называется "Аркадий Филатов". Маршрут судна входит в состав дороги "Петрозаводск – Ошта". Таким образом, кораблю удается связывать Ленобласть с Карелией.

Ранее Piter.TV сообщил, что промышленники Ленобласти продемонстрируют инновации на форуме "Российский промышленник".

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.