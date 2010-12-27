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Промышленники Ленобласти продемонстрируют инновации на форуме "Российский промышленник"
Сегодня, 12:31
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arteliseev

Промышленники Ленобласти продемонстрируют инновации на форуме "Российский промышленник"

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На стенде 47 региона будет представлено семь компаний.

В "Экспофоруме" с 13 по 15 ноября пройдет форум "Российский промышленник". Среди компаний будет представлено семь различных промышленных предприятий Ленинградской области. 

Компании "Кингспан", "Динекс Русь", "Респираторный комплекс" покажут свои новые изобретения. "Петербургский машиностроительный завод"  и "Тосненский механический завод" продемонстрируют специальное оборудование для машин.

Центр трансфера технологий будет знакомить присутствующих с новыми разработками инновационного бизнеса. Также на стенде Ленинградских компаний будет расположена дорожно-строительная, коммунальная и сельско-хозяйственная техника.Компаниям"НордИнвест" и ООО "Рускомполимер", ориентированным на  экспорт будет уделено отдельное внимание.

Сам форум пройдет уже в 23 раз. Он объединяет сразу несколько отраслевых событий: Международный форму "Российский промышленник", Петербургский международны инновационный форум и выставку-конресс "Защита т коррозий". 

Основной акцент сделан на практическом применении инноваций, поддержке технологического предпринимательства и взаимодействия промышленности с органами государственной власти.

Ранее мы сообщали, что Выборг поучаствовал в бизнес-форуме "Энергия возможностей"

Фото: rr-info.ru

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Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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