Промышленники Ленобласти продемонстрируют инновации на форуме "Российский промышленник"

На стенде 47 региона будет представлено семь компаний.

В "Экспофоруме" с 13 по 15 ноября пройдет форум "Российский промышленник". Среди компаний будет представлено семь различных промышленных предприятий Ленинградской области.

Компании "Кингспан", "Динекс Русь", "Респираторный комплекс" покажут свои новые изобретения. "Петербургский машиностроительный завод" и "Тосненский механический завод" продемонстрируют специальное оборудование для машин.

Центр трансфера технологий будет знакомить присутствующих с новыми разработками инновационного бизнеса. Также на стенде Ленинградских компаний будет расположена дорожно-строительная, коммунальная и сельско-хозяйственная техника.Компаниям"НордИнвест" и ООО "Рускомполимер", ориентированным на экспорт будет уделено отдельное внимание.

Сам форум пройдет уже в 23 раз. Он объединяет сразу несколько отраслевых событий: Международный форму "Российский промышленник", Петербургский международны инновационный форум и выставку-конресс "Защита т коррозий".

Основной акцент сделан на практическом применении инноваций, поддержке технологического предпринимательства и взаимодействия промышленности с органами государственной власти.

Ранее мы сообщали, что Выборг поучаствовал в бизнес-форуме "Энергия возможностей"

Фото: rr-info.ru