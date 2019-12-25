В Петербурге создадут единый алгоритм помощи при коронавирусе

Речь идет не только об обследовании пациентов, но и о логистике.

Губернатор Петербурга Александр Беглов распорядился разработать и внедрить единый алгоритм помощи людям с подозрением на COVID-19. Такое поручение глава города дал во время первого заседания рабочей группы по организации медицинской помощи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в Смольном.

По словам губернатора, алгоритм должен не только определить порядок обследования пациентов, но и помочь логистике. Например, каким образом госпитализировать больных с подозрением на коронавирус, чтобы не навредить другим петербуржцам.

"Мы должны обеспечить доступность всех видов скорой и неотложной помощи и возможность своевременно госпитализировать пациентов по всем направлениям медицины", - заявил Беглов.

В свою очередь врачи заявили о необходимости создания служб психологической поддержки для медиков, работающих с коронавирусной инфекцией. Они также предложили наладить взаимодействие с частными лабораториями, чтобы увеличить охват населения тестированием.

Ранее мы писали, что петербуржцев удивили коронавирусные наборы продуктов.

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