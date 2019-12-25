В Петербурге разработают документацию для реставрации особняка Строгановой на Чайковского

На работы выделено около 8,2 млн рублей.

В Петербурге будет разработана документация для предстоящей реставрации особняка Строгановой А.Д. (Чайковского, дом 11/2). Соответствующую закупку разместил университет ИТМО, к которому относится этот дом, представляющий собой объект культурного наследия регионального значения.

Исполнитель работ должен подготовить научно-проектную документацию для последующего ремонта и реставрации дворовых фасадов, ремонта кровли, благоустройства внутридворовой территории дома.

В документации к закупке отмечается, что некоторые части здания находятся, скажем так, не в самом хорошем состоянии.

"По данным технического обследования здание характеризуется, как ограниченно работоспособное с наличием участков в недопустимом состоянии", - говорится в задании на проектирование.

Здание было построено в начале второй половине 19 века, затем расширялось, достраивалось, перестраивалось. Архитектурный его стиль – эклектика.

Сроки проведения непосредственно реставрации и ремонта в документации не указаны.

Заявки для участия в электронном аукционе, по итогам которого, как ожидается, будет определен исполнитель проекта, принимаются до 10 декабря.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Ленобласти разработают проект реставрации фасадов одной из древнейших церквей Севера России.

Фото: citywalls.ru