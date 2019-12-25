В Петербурге разработают документацию для реставрации дома Ропса

На проект выделено 10 млн рублей

В Петербурге разработают документацию для реставрации памятника регионального значения "Дом управляющего Акционерного общества нефтеперегонных заводов "Ропс и Ко" с садом", находящегося на Петровской косе. Как следует из документации к закупке для определения подрядчика этих работ, на проект выделяется 10 миллионов рублей.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 10 апреля.

Дом Ропса представляет собой двухэтажное деревянное здание. Был построен в начале 20-го века, в годы расцвета строительства в окрестностях Петербурга и других городов Империи деревянных особняков очень своеобразного стиля. Такие особняки почти исчезли в Подмосковье, а в Петербурге и в его окрестностях - они еще есть.

Сейчас это красивое здание находится в далеко не лучшем состоянии.

В рамках предстоящего проекта предполагается восстановить исторические фасады здания, его интерьеры.

Как ранее сообщало Piter.tv, затвор дамбы в Петербурге подняли для ремонта.

Фото: spbspace.com