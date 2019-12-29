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В Петербурге разработали уникальный прибор для удаления раковых клеток
Сегодня, 13:47
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В Петербурге разработали уникальный прибор для удаления раковых клеток

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В мире еще не создано похожих устройств.

В Петербурге создали инновационный прибор для лечения онкологических заболеваний, новейшую разработку представили специалисты Клинической больницы № 122, СПбГЭТУ "ЛЭТИ", а также венчурный фонд и АО "Светлана-Рентген". Об этом сообщила пресс-служба университета.

Устройство позволяет воздействовать на опухоли рентгеновским излучением. Хирурги смогут совмещать удаление удаление злокачественной опухоли с лучевой терапией окружающих опухоль тканей, и все это через небольшой разрез на теле больного. В мире еще не создано похожих приборов, а созданный петербуржцами уже через два года сможет активно использоваться медиками после прохождения испытаний и сертификации.

Ранее мы рассказывали, что ученые открыли способ получения искусственных алмазов из нефти.

Фото: пресс-служба СПбГЭТУ "ЛЭТИ"

Теги: медицина, рак, спбгэту лэти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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