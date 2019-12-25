В Петербурге разработали аппарат для дезинфекции общественного транспорта

Аппарат работает в автоматизированном режиме и управляется с удаленного компьютера.

В понедельник, 9 ноября, стало известно о том, что в Северной столице создали аппарат для дезинфекции общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Известно, что соответствующее устройство ранее применяли при обработке и дезинфекции медицинский учреждений. В настоящий момент, компания "АСКМ" дополнила возможности аппарата.

Отмечается, что мобильный гигиенический центр за секунды уничтожает болезнетворные микроорганизмы с помощью аэрозольного мелкодисперсного распыления. Его эффективность составляет 99,99%.

Аппарат работает в автоматизированном режиме и управляется с компьютера.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1403 человека.

Фото:pixabay