В Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1403 человека

Из стационаров Северной столицы выписали 712 человек.

За последние сутки в России подтвердили 21 798 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 5 849 (26,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 1 403 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 165. За последние сутки подтверждена смерть 256 пациентов. В Петербурге подтвердили 19 смертей от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 10 722 человека, в том числе 712 человек в Петербурге и 101 – в Ленинградской области.

Фото: Piter.tv