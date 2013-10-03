В Петербурге разработали алгоритм для снижения шума авиационных двигателей

Новая технология позволит достичь высокой точности расчёта аэродинамических и аэроакустических характеристик, а это ускорит время проектирования тихих двигателей нового поколения.

В Петербурге ученые разработали алгоритм для снижения шума авиационных двигателей. Они создали математическую модель, которая не имеет аналогов в России. Об этом рассказали в информации аппарата вице-губернатора Владимира Княгинина.

Новая технология позволит достичь высокой точности расчёта аэродинамических и аэроакустических характеристик, а это ускорит время проектирования тихих двигателей нового поколения.

По словам Княгинина, над перспективной разработкой трудились специалисты Научного центра "Передовые цифровые технологии", который создали на базе Политехнического университета в рамках федерального проекта "Наука".

Ранее петербургские ученые начали разбирать завалы взорванной Триумфальной арки в Пальмире. На первом этапе археологи провели опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определили материал, из которого была построена арка. Специалисты определили план разбора завалов, создали чертежи и 3D-модели памятников.

Фото: Piter,tv

