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Петербургские ученые начали разбирать завалы взорванной Триумфальной арки в Пальмире
Сегодня, 17:22
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Петербургские ученые начали разбирать завалы взорванной Триумфальной арки в Пальмире

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На восстановление арки потребуется около трех лет.

Коллектив ученых из Института истории и материальной культуры РАН приступил ко второму этапу восстановления Триумфальной арки в Пальмире. Об этом сообщила пресс-служба администрации Петербурга.

На первом этапе археологи провели опись сохранившейся части исторического памятника с помощью сканирования и фотографии. Геологи определили материал, из которого была построена арка. Специалисты определили план разбора завалов, создали чертежи и 3D-модели памятников.

На втором этапе начинается разбор завалов. Напомним, арка была взорвана террористами в 2015 году. Далее ученые будут исследовать каждый элемент арки, отсканируют все рухнувшие блоки, по которым создадут их 3D-модели. Нужно выяснить, есть ли внутренние повреждения. 

Восстановлением занимаются российские ученые, в том числе петербургские, совместно с сирийскими коллегами. 

Фото: Pixabay

Теги: пальмира, сирия, триумфальная арка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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