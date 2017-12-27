В Петербурге разрабатывают проект новой станции метро на зелёной ветке

Новая станция метро "Планёрная" будет открыта до 2025 года.

Владимир Григорьев, глава Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга подписал постановление "О подготовке документации по планировке территории для размещения линейного объекта "Невско-Василеостровская линия" от станции "Беговая" до станции "Зоопарк". Копии данных документов опубликованы на сайте администрации Петербурга.

Однако "Зоопарк" — это только проектное название, после открытия станция будет носить название "Планерная".

Проект планировки территории составят для участка от перекрестка ул. Туристской и ул. Оптиков до угла Шуваловского пр. и Парашютной ул. площадью 18,4 гектара.

С расположением будущего вестибюля станции должны определиться до 30 января 2019 года. Сама станция, как сообщалось ранее, откроется до 2025 года.

Напомним, что к маю 2018 года будут сданы три станции метро - "Проспект Славы", "Дунайский проспект" и "Южная" - на фиолетовой ветке.

А также в следующем году по плану заработают "Театральная" и "Горный институт" на оранжевой ветке.