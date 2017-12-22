К маю 2018 года будут сданы три станции метро

К маю следующего года будут сданы станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная».
Так называемый фрунзенский радиус будет сдан в мае 2018 года, сообщает глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, в нынешнем году уже был выбран лимит финансирования в 3,751 млрд рублей.
По итогам года требуется исполнить работы на 5,499 млрд, но пока выполнено только на 4,674 млрд рублей.
Фото: pixabay
Хорошо,конечно.Но вот о станции метро "Шуваловский проспект"вообще что-то забыли!А здесь,в Приморском районе уже практически миллион жителей-жилые дома уже до Юнтоловского заказника стоят.И отвратительно сюда от метро" Комендантский проспект" ходит общественный транспорт,особенно по вечерам! Когда,наконец,здесь будет метро?!Кстати,его планировали построить еще чуть не три года назад!