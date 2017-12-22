К маю 2018 года будут сданы три станции метро

В мае 2018 года будут сданы станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная»

К маю следующего года будут сданы станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная».

Так называемый фрунзенский радиус будет сдан в мае 2018 года, сообщает глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, в нынешнем году уже был выбран лимит финансирования в 3,751 млрд рублей.

По итогам года требуется исполнить работы на 5,499 млрд, но пока выполнено только на 4,674 млрд рублей.

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