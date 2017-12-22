Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Вчера, 21:01
1
ProkVad
3655
Код вставки плеера

К маю 2018 года будут сданы три станции метро

0
 
 

В мае 2018 года будут сданы станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная»

К маю следующего года будут сданы станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Южная».

Так называемый фрунзенский радиус будет сдан в мае 2018 года, сообщает глава Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. По его словам, в нынешнем году уже был выбран лимит финансирования в 3,751 млрд рублей.

По итогам года требуется исполнить работы на 5,499 млрд, но пока выполнено только на 4,674 млрд рублей.

Фото: pixabay

Теги: дунайская , метро , подземка , проспект славы , южная
Категории: Новости СПб Лента новостей

Оставить комментарий

    Вчера 21:38

    Хорошо,конечно.Но вот о станции метро &quot;Шуваловский проспект&quot;вообще что-то забыли!А здесь,в Приморском районе уже практически миллион жителей-жилые дома уже до Юнтоловского заказника стоят.И отвратительно сюда от метро&quot; Комендантский проспект&quot; ходит общественный транспорт,особенно по вечерам! Когда,наконец,здесь будет метро?!Кстати,его планировали построить еще чуть не три года назад!

    0

Новости на эту тему

Загрузка...
5