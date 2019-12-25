Смольный разрабатывает новые туристические маршруты, связанные с искусством и наукой

Для туристов создадут специальную карту с наиболее интересными районами и кластерами.

Правительство Петербурга приступило к разработке карты для гостей города с новыми туристическими маршрутами. Об этом сообщил в интервью "Фонтанке" глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

Карта была разработана совместно с сотрудниками городских креативных и образовательных кластеров. Предварительный маршрут разбит по районам, каждый из которых представляет разные сферы, привлекающие туристов: искусство, моду, науку и развлечения.

Так, "арт-квартал" планируют создать в Адмиралтейском районе. Наибольшее количество заведений для ценителей искусства представлено между Новой Голландией, Государственным центром современного искусства креативным пространством "Почтовый квартал", который появится в городе в ближайшее время.

Вблизи Академии Штиглица создадут "дизайн-квартал" для тех, кто интересуется модой. Территория между Люмьер-Холлом и креативным пространством "Ткачи" обозначена, как научно-познавательный район. Интеллектуально-букинистический район появится в историческом центре у Российской национальной библиотеки, Михайловского манежа, Библиотеки Маяковского и книжного магазина "Подписные издания". Он также подойдет для получения новых знаний о городе и интеллектуального отдыха.

Наконец, на схеме обозначены и места для веселья и дружеских "посиделок": в креативно-досуговый район вошли Ленполиграфмаш и часть улицы Рубинштейна, которую не обходит стороной ни один любитель кафе и ресторанов.

Ранее мы рассказали о том, что более 200 петербургских дворов и 12 общественных пространств готовятся к благоустройству.

Фото: prawdom.ru