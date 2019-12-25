Более 200 петербургских дворов и 12 общественных пространств готовятся к благоустройству

Работы пройдут до 1 октября.

За 2020 год в Петербурге планируется проведение благоустройства 208 дворовых территорий и 12 общественных пространств. Об этом сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

Все мероприятия должны подойти к концу до 1 октября. На данный момент рабочие приступили в благоустройству 148 территорий, в частности - пляж Верхнего Суздальского озера. Своей очереди ожидают ряд объектов Красногвардейского района: там приведут в порядок набережную реки Охты и возведут площадку для людей на реабилитации в Бестужевском саду.

Также работы пройдут в Московском районе на улице Гастелло, на набережной Карповки и под Коломяжским путеводом.

Ранее мы рассказали о том, что стали известны подробности строительства бассейна в сквере Цоя.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга