В Петербурге разоблачили группу поддельщиков налоговых документов

Преступники организовали сбыт фальшивых счетов-фактур и деклараций в нескольких регионах.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции, ФСБ и Следственного комитета пресекли деятельность преступной группы, которая занималась изготовлением и сбытом поддельных документов по НДС, получив доход в десятки миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, группа организовала незаконное предоставление в налоговые органы поддельных счетов-фактур и деклараций от имени фиктивных юридических лиц. В числе задержанных оказался действующий адвокат. Всем фигурантам избраны меры пресечения, включая заключение под стражу.

Преступная деятельность осуществлялась на территории Петербурга, Москвы и других регионов. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 173.3 УК РФ (сбыт заведомо ложных счетов-фактур).

Следователи провели обыски по местам жительства и в офисах, задействованных для незаконной работы. Были изъяты электронные цифровые подписи компаний, созданные через подставных лиц, печати, уставные документы, цифровые носители и оборудование для изготовления поддельных документов.

Фото: Piter.TV