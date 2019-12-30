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В Петербурге ищут злоумышленника, ударившего мужчину ножом
Сегодня, 11:27
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arteliseev

В Петербурге ищут злоумышленника, ударившего мужчину ножом

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Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

17 января в 18:41 в полицию Кировского района от гражданина поступило сообщение о том, что около получаса назад у дома 118 по пр. Стачек неизвестный мужчина ударил его ножом и скрылся с места происшествия. 

По данным пресс-службы ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, конфликт разгорелся во время внезапно вспыхнувшей ссоры. Мужчина был госпитализирован бригадой скорой помощи в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На данный момент сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности злоумышленника и его задержание. 

Ранее мы сообщили, что восьмиклассника из Петербурга подозревают в убийстве отчима.

Фото: pxhere.com 

Теги: криминал, ударилножом
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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