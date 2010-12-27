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В Петербурге разыскивают воришку, отобравшего телефон у школьницы
Сегодня, 9:30
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге разыскивают воришку, отобравшего телефон у школьницы

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В минувший четверг, 17 октября, стало известно о том, что в Петербурге неизвестный отобрал у ребенка телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Позже в полицию обратился отец 16-летней пострадавшей. Как оказалось, инцидент произошел на Дальневосточном проспекте напротив переулка Челиева. Грабитель вырвал из рук девочки "Айфон 7", когда она выходила из автобуса.  Сумма ущерба оценивается в 30 тысяч рублей. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Ранее мы сообщали о том, что в Волховском районе неизвестный обокрал отделение связи.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 10:24

Когда у моей дочери двое азиатов отобрали планшет, менты даже искать не стали.А тут аж пишут!

 

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