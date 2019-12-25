В Петербурге разыскивают сбежавшего подростка

Ранее мальчик уже сбегал.

Несовершенного жителя Гатчинского района снова ищут в Петербурге и Ленобласти. Раньше он уже уходил из дома.

В соцсетях отметили, что подросток ушел рано утром, а его мобильный телефон выключен. В сообщении указано, что "ребенок воспитанный, без вредных привычек, но с подростковыми проблемами. Он очень доверчив и плохо ориентируется на местности. Худощавого телосложения, рост около 150 сантиметров, глаза голубые, волосы темные. Был одет черную кожаную куртку, синие кожаные кроссовки с белыми шнурками, темные штаны.

Ранее мы писали, что в Кировском районе три подростка похитили видеокамеры со здания школы.

Фото: Piter.TV