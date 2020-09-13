В Кировском районе три подростка похитили видеокамеры со здания школы

Школьников разыскивает полиция.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно, что в Петербурге три подростка украли две камеры видеонаблюдения из школы. Об этом Piter.TV сообщает источник в правоохранительных органах.

Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении редакции. На кадра видно, как три подростка забираются на второй этаж учебного учреждения и забирают камеры видеонаблюдения, а затем ретируются с места событий. На вид молодым людям до 14 лет, одеты преимущественно в чёрное.

В настоящий момент школьников разыскивает полиция.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из горящего общежития Политеха эвакуировали 150 человек.

Видео:Piter.TV