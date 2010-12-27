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Петербургские полицейские нашли в лесу "тайник-закладку" с психотропным веществом
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

Петербургские полицейские нашли в лесу "тайник-закладку" с психотропным веществом

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Согласно результатам экспертизы в свертке находился тяжелый наркотик массой 1277 грамм.

В понедельник, 11 ноября, стало известно, что петербургские полицейские нашли в лесу "тайник-закладку" с психотропным веществом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Необчный тайник находился в лесополосе на территории Всеволожского района. 

"По указанию руководства Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России для проверки поступившей информации на место выехали сотрудники полиции которые по имеющимся координатам в лесном массиве, в 600 м от ул. Центральная г. Всеволожска за озером "Длинное", обнаружили сверток из полиэтилена, обмотанный синей изолентой",

—сказано в сообщении.

Согласно результатам экспертизы в свертке находился тяжелый наркотик массой 1277 грамм.

Возбуждено уголовное дело. Петербургские полицейские разыскивают причастных.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге мужчины подрались прямо на пешеходном переходе.

Фото:pixabay

 

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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