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В Петербурге разыскивают мужчину за домогательства к пятилетней племяннице
Сегодня, 10:25
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В Петербурге разыскивают мужчину за домогательства к пятилетней племяннице

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С заявлением на 20-летнего петербуржца в полицию обратился его сводный брат.

Житель Невского района Петербурга объявлен в розыск за домогательство к пятилетней племяннице. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением в полицию о развратных действиях по отношению к девочке обратился её отец, который является сводным братом 20-летнего подозреваемого.

Возбуджено уголовное дело. Поисками предполагаемого насильника заняты правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге курьер отправлял школьнице фото своего обнаженного полового члена.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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