В Петербурге разыскивают мужчину за домогательства к пятилетней племяннице

С заявлением на 20-летнего петербуржца в полицию обратился его сводный брат.

Житель Невского района Петербурга объявлен в розыск за домогательство к пятилетней племяннице. Об этом стало известно Piter.TV.

С заявлением в полицию о развратных действиях по отношению к девочке обратился её отец, который является сводным братом 20-летнего подозреваемого.

Возбуджено уголовное дело. Поисками предполагаемого насильника заняты правоохранители.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге курьер отправлял школьнице фото своего обнаженного полового члена.

Фото: Piter.TV