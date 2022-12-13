В Петербурге разыскивают мужчину за домогательства к пятилетней племяннице

Житель Невского района Петербурга объявлен в розыск за домогательство к пятилетней племяннице. Об этом стало известно Piter.TV.
С заявлением в полицию о развратных действиях по отношению к девочке обратился её отец, который является сводным братом 20-летнего подозреваемого.
Возбуджено уголовное дело. Поисками предполагаемого насильника заняты правоохранители.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге курьер отправлял школьнице фото своего обнаженного полового члена.
Фото: Piter.TV
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