Он хотел отнять у них телефоны, но получил отпор.

В Петербурге разыскивают мужчину, напавшего на двух мальчиков. Об этом сообщила "Фонтанка".

Инцидент произошел в Калининском районе на Гражданском проспекте. По предварительным данным, неизвестный без объяснения причин пытался затащить двух школьников в подъезд, применив физическую силу. Он хотел отнять у них телефоны, но получил отпор, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Родители школьников обратились в полицию после инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы соообщали, что в Петербурге обокрали трех участников саммита "Россия – Африка".

Фото: Piter.tv