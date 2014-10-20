В Петербурге разыскивают мужчину, напавшего на двух мальчиков. Об этом сообщила "Фонтанка".
Инцидент произошел в Калининском районе на Гражданском проспекте. По предварительным данным, неизвестный без объяснения причин пытался затащить двух школьников в подъезд, применив физическую силу. Он хотел отнять у них телефоны, но получил отпор, после чего скрылся в неизвестном направлении.
Родители школьников обратились в полицию после инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы соообщали, что в Петербурге обокрали трех участников саммита "Россия – Африка".
Фото: Piter.tv
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