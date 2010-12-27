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В Петербурге разбили витрину кафе на Каменноостровском проспекте
Сегодня, 16:33
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Cherepanov

В Петербурге разбили витрину кафе на Каменноостровском проспекте

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Хулигана задержали и отправили в полицию.

В четверг, 4 июля в 00:33 на Каменноостровском проспекте, 2А в Петроградском районе Петербурга наряд Россгвардии задержал мужчину, который разбил витрину кафе. Об этом сообщило ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области на ВК-странице.

Наряд находился на маршруте патрулирования, когда сработала сигнальная кнопка, и сразу прибыл к месту происшествия. Мужчина 1997-го года рождения задержан и передан сотрудникам 43 отдела полиции. Витрину он разбил из-за хулиганских побуждений.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что хулиган ударил по лицу кондуктора троллейбуса.

Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / ВКонтакте

Теги: петроградский район, полиция, преступление, россгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Ильинский Антон
Сегодня 16:36

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