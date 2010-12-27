В Петербурге разбили витрину кафе на Каменноостровском проспекте

В четверг, 4 июля в 00:33 на Каменноостровском проспекте, 2А в Петроградском районе Петербурга наряд Россгвардии задержал мужчину, который разбил витрину кафе. Об этом сообщило ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области на ВК-странице.
Наряд находился на маршруте патрулирования, когда сработала сигнальная кнопка, и сразу прибыл к месту происшествия. Мужчина 1997-го года рождения задержан и передан сотрудникам 43 отдела полиции. Витрину он разбил из-за хулиганских побуждений.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что хулиган ударил по лицу кондуктора троллейбуса.
Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области / ВКонтакте
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