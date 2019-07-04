Видео: хулиган ударил по лицу кондуктора троллейбуса

Это попало на камеру видеонаблюдения.

В Петербурге молодой человек ударил по лицу женщину-кондуктора. В результате конфликта пострадавшую госпитализировали в больницу. Об инциденте, который произошел 3 июля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По словам женщины, она попросила юношу покинуть салон троллейбуса из-за неадекватного поведения. Он бегал по салону и пытался выхватить катушку с билетами. Видимо, ему это не понравилось. На выходе хулиган ударил кондуктора в лицо. Это произошло на остановке "Финляндский вокзал". Женщине понадобилась медицинская помощь.

После инцидента автобус простоял 49 минут.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают обидчика. По словам "Горэлектротранса", компания не намерена оставлять ситуацию без внимания.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что пассажир советовал водителю объехать пробку с нарушением ПДД.

Видео: vk.com/spbgupget