Роспотребнадзор: "Чтобы не заразиться энтеровирусной инфекцией нужно часто мыть руки и есть из своей посуды"

В Петербурге стремительно распространяется энтеровирусная инфекция. За полгода заболеваемость выросла более чем в 1,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства дали петербуржцам рекомендации. Для начала, нужно регулярно мыть руки, есть и пить только из своей посуды или из проверенных источников. Чаще всего данная инфекция передается пищевыми, водными и контактно-бытовыми путями. От домашних животных получить эту инфекцию невозможно.
Самая тяжелая форма энтеровирусной инфекции - серозный менингит. Первые симптомы – температура повышается до 38-40 градусов, начинаются головная боль, рвота, светобоязнь и общая слабость.
Ранее Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа.
Фото: pixabay
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