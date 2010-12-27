Роспотребнадзор рассказал об эффективном способе профилактики гриппа

Специалисты советуют ежегодно проходить вакцинацию.

Сотрудники Роспотребнадзора назвали лучший способ профилактики гриппа. Россиянам посоветовали ежегодно проходить вакцинацию. Советы специалистов появились на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что грипп и другие острые респираторные вирусные инфекции занимают первое место по числу заболевших людей. В группе риска находятся пенсионеры и дети, а также пациенты с хроническими заболеваниями легких, печени, почек, беременные женщины, медицинский персонал и т.д.

Самым эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация. Оптимальное время для нее — октябрь-ноябрь. Вакцинация детей возможно, начиная с 6-месячного возраста.

К мерам профилактики также можно отнести частое и тщательное мытье рук, введение здорового образа жизни, принятие витамина С. Если в семье кто-то заболел, то здоровым людям необходимо пить противовирусные препарата, регулярно проветривать квартиру и смазывать нос оксолиновой мазью 2 раза в день.

Ранее Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться педикулезом.

Фото: pixabay.com