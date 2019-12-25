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В Петербурге растет востребованность "Электронного магазина" для поставщиков
Сегодня, 11:33
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге растет востребованность "Электронного магазина" для поставщиков

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Чаще всего через такой магазин закупают канцелярские принадлежности и товары хозяйственного назначения.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге растет востребованность "Электронного магазина" для поставщиков. Об этом сообщает  в пресс-службе Смольного.

Согалсно последним данным, за полгода через соответствующий сервис заключили 124 контракта. Они оцениваются в 3,3 миллиона рублей. 

Чаще всего через такой магазин закупают канцелярские принадлежности и товары хозяйственного назначения.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял второе место по числу ИТ-вакансий в стране.

Фото:pixabay

Теги: смольный, электронный магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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