Чаще всего через такой магазин закупают канцелярские принадлежности и товары хозяйственного назначения.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге растет востребованность "Электронного магазина" для поставщиков. Об этом сообщает в пресс-службе Смольного.

Согалсно последним данным, за полгода через соответствующий сервис заключили 124 контракта. Они оцениваются в 3,3 миллиона рублей.

Чаще всего через такой магазин закупают канцелярские принадлежности и товары хозяйственного назначения.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург занял второе место по числу ИТ-вакансий в стране.

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