В Петербурге растёт серый рынок такси после продления запрета на работу мигрантов

Такси подорожали и в спальных районах.

В Санкт-Петербурге усилилась активность нелегальных перевозчиков на фоне официального продления ограничений на трудоустройство мигрантов в такси, доставке и ряде сопутствующих сфер. Проект постановления губернатора был опубликован для антикоррупционной экспертизы и предполагает действие запрета в течение следующего года. Ранее ограничение распространялось только на ноябрь и декабрь 2025 года.

Представитель Общественного совета по развитию такси в Северо-Западном федеральном округе Андрей Белов сообщил, что участники рынка ожидали продления. По его словам, бизнес изначально не считал двухмесячный срок достаточным.

Также Белов сообщил о появлении новых схем нелегальных перевозок. По его словам, водители, не имеющие возможности работать через официальные сервисы, собираются в спальных районах и предлагают услуги у остановок общественного транспорта, станций метро и торговых центров. Он подчеркнул, что такие перевозчики объединяются по этническому принципу, не состоят в системах контроля и действуют вне регулируемых правил.

Фото: Piter.TV