Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге растет доля свободных помещений в стрит-ритейле. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании JLL.
Как оказалось, в городе уже закрылось 27% соответствующих торговых точек.
"Ограниченный потребительский спрос, снижение реальных денежных доходов населения в четвертом квартале 2019 года, а также макроэкономическая неопределенность в 2020 году привели к активному закрытию фэшн-операторов",
—сказано в сообщении.
Отмечается, что около 10,4% только пустуют на Большом проспекте П.С., Большой Конюшенной улице и Старо-Невском проспекте.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье.
Фото:pixabay
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