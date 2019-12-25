В городе закрылось 27% подобных торговых точек.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что в Петербурге растет доля свободных помещений в стрит-ритейле. Об этом сообщают аналитики консалтинговой компании JLL.

Как оказалось, в городе уже закрылось 27% соответствующих торговых точек.

"Ограниченный потребительский спрос, снижение реальных денежных доходов населения в четвертом квартале 2019 года, а также макроэкономическая неопределенность в 2020 году привели к активному закрытию фэшн-операторов", —сказано в сообщении.

Отмечается, что около 10,4% только пустуют на Большом проспекте П.С., Большой Конюшенной улице и Старо-Невском проспекте.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские риелторы ожидают рост цен на жилье.

Фото:pixabay