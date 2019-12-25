В Петербурге растет чисто одиноких детей при живых родителях

Такое мнение выразила детский омбудсмен Анна Митянина.

В среду, 25 ноября, петербургский детский омбудсмен Анна Митянина заявила, что наблюдает неприятную тенденцию: подросткам проще позвонить на телефон доверия к чужому человеку, а не поговорить с близкими.

Это тревожный симптом. Дети одиноки в своих переживаниях, даже при наличии полноценных семей уверена Митянина.

Однако как именно бороться с ростом числа одиноких детей омбудсмен не уточнила.

Ранее мы писали, что Смольный ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи.

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