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В Петербурге растет чисто одиноких детей при живых родителях
Сегодня, 22:59
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smirenny

В Петербурге растет чисто одиноких детей при живых родителях

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Такое мнение выразила детский омбудсмен Анна Митянина.

В среду, 25 ноября, петербургский детский омбудсмен Анна Митянина заявила, что наблюдает неприятную тенденцию: подросткам проще позвонить на телефон доверия к чужому человеку, а не поговорить с близкими.

Это тревожный симптом. Дети одиноки в своих переживаниях, даже при наличии полноценных семей

уверена Митянина.

Однако как именно бороться с ростом числа одиноких детей омбудсмен не уточнила. 

Ранее мы писали, что Смольный ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи.

Фото: pixabay

Теги: дети, одинокие дети
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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