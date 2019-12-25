Смольный ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи

В комитете по образованию отметили, что заявка не означает переход на дистанционное обучение всех школ.

Смольный ищет подрядчика, который смог бы обеспечить городские школы бесперебойной связью. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок.

В комитете по образованию пояснили, что заявка не означает переход на дистанционное обучение всех школ. Вероятно это нужно для того, чтобы организовать безопасные очные занятия в период пандемии. Так, чиновники отметили, что при сохранении очного формата запрещены массовые мероприятия.

Одно из оптимальных, универсальных решений – использование ресурса видеоконференцсвязи добавили в комитете.

Благодаря новому оборудованию можно проводить собрания педагогического коллектива, а также другие совещания, вебинары и другие мероприятия.

Ранее мы писали, что на "дистанционку" в декабре могут уйти почти 700 школ Петербурга.

Фото: Piter.TV