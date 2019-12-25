Смольный ищет подрядчика для закупки в школы устройств видеосвязи

Смольный ищет подрядчика, который смог бы обеспечить городские школы бесперебойной связью. Соответствующий документ появился на сайте государственных закупок.
В комитете по образованию пояснили, что заявка не означает переход на дистанционное обучение всех школ. Вероятно это нужно для того, чтобы организовать безопасные очные занятия в период пандемии. Так, чиновники отметили, что при сохранении очного формата запрещены массовые мероприятия.
Одно из оптимальных, универсальных решений – использование ресурса видеоконференцсвязи
добавили в комитете.
Благодаря новому оборудованию можно проводить собрания педагогического коллектива, а также другие совещания, вебинары и другие мероприятия.
Ранее мы писали, что на "дистанционку" в декабре могут уйти почти 700 школ Петербурга.
Фото: Piter.TV
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