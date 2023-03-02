Южная Корея сократила закупки СПГ из России до минимума

Сумма импорта сократилась в 1,8 раза в годовом выражении.

Южная Корея в январе 2026 года сократила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России до минимальной за 10 лет суммы. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные южнокорейской таможенной службы.

По итогам первого месяца нынешнего года южнокорейские компании закупили российский СПГ на 65,6 млн долларов. Годом ранее показатель составил 120,2 млн долларов. Сумма импорта сократилась в 1,8 раза в годовом выражении.

Отмечается, что импорт в январе достиг минимального показателя с 2016 года. Тогда Южная Корея закупила СПГ из России на 65,1 млн долларов. Доля Москвы в импортной газовой корзине Сеула в начале года составила 2,9%.

