На "дистанционку" в декабре могут уйти почти 700 школ Петербурга

Комитет по образованию ищет подрядчика, который сможет обеспечить стабильную связь с 1 декабря до 31 мая.

В декабре на дистанционное обучение могут уйти почти 700 школ Петербурга. Такое предположение можно сделать, исходя из опубликованного документа на сайте госзакупок.

Комитет по образованию ищет подрядчика, который сможет обеспечить стабильную связь с 1 декабря до 31 мая. Заказчик планирует потратить на технологии почти 45 миллионов рублей. Отмечается, что максимальная длительность одного сеанса составляет 60 минут, сеансы видеосвязи планируют с 8 утра до 17 часов с понедельника по субботу. Одновременно должны функционировать 19 тыс. подключений.

Более подробно об этом Piter.TV писал ранее.

Фото: Piter.TV