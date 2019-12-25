Такой вывод можно сделать из закупки, размещенной комитетом по госзаказу.

В Петербурге планируется усилить возможности примерно 700 школ для проведения онлайн обучения. Такой вывод можно сделать из документации закупки, размещенной комитетом по государственному заказу.

Речь в документации идет о услугах доступа к видеоконференцсвязи для сферы образования в 2020 и 2021 годах. Эти услуги касаются примерно 700 адресов, как проверило Piter.tv, - это адреса школ города.

Срок оказания этих услуг с 1 декабря по 31 мая. Функционирование соответствующих систем должно обеспечиваться с 8 утра до 5 часов вечера – с понедельника до субботы. Это как раз часы работы школ.

Предполагается проводить видеоконференция, в которых смогут принимать участие не более 100 удаленных абонентов, их продолжительность не будет превышать 1 часа. Иными словами, одного урока, правда, с небольшим запасом, что, в принципе, естественно.

Начальная цена договора с подрядчиком, который реализует этот проект, составит 44,67 млн рублей. Заявки для участия в аукционе закупки можно подать до 24 ноября.

Как сообщало ранее Piter.tv, петербургские школы из-за пандемии могут перевести на цикличное обучение. Дети в течение двух недель будут обучаться в дистанционном формате, а потом одну неделю ходить в школу.

Фото: Pixabay.com