С марта по июнь представители малого бизнеса разместили на сайте более 42 тысяч вакансий.

В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Петербурге растет число вакансий от малого бизнеса. Об этом свидетельствуют данные из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.

По подсчетам экспертов, с мая по июнь в Северной столице представители малого бизнеса разместили на сайте более 42 тысяч вакансий. Отмечается, что только 13 тысяч предложений о работе появились в июне.

Также в июне возросла активность представители среднего бизнеса и частных предпринимателей.

Ранее мы сообщали о том, что 17 июля в Петербург вернется тепло и солнце.

Фото:pixabay