В пятницу, 17 июля, стало известно о том, что в Петербурге растет число вакансий от малого бизнеса. Об этом свидетельствуют данные из исследования сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада.
По подсчетам экспертов, с мая по июнь в Северной столице представители малого бизнеса разместили на сайте более 42 тысяч вакансий. Отмечается, что только 13 тысяч предложений о работе появились в июне.
Также в июне возросла активность представители среднего бизнеса и частных предпринимателей.
Ранее мы сообщали о том, что 17 июля в Петербург вернется тепло и солнце.
Фото:pixabay
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