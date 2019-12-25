17 июля в Петербург вернется тепло и солнце

При переменной облачности обойдется без дождей.

В пятницу, 17 июля, в формирование условий погоды в Петербурге вмешается гребень антициклона, приближающийся с запада. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, при переменной облачности сегодня обойдется без дождей. Это позволит солнечным лучам неплохо прогреть воздушные массы. В этот день температура воздуха прогреется до +22…+24 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее мы писали, что во второй половине июля в Петербург вернется жара.

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