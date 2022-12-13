В Петербурге растет число детей с ожирением

Врач напомнил родителям, что пища не должна быть развлечением. Еда – источник энергии, но переедание ведет к ухудшению самочувствия.

В Петербурге увеличилось количество детей с ожирением. Главный внештатный гастроэнтеролог города Юрий Успенский призвал родителей почаще гулять с детьми на свежем воздухе, записать их в спортивные секции и уменьшить потребление сладостей и жирной пищи. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник".

Медик отметил, что ожирение сокращает продолжительность жизни. Люди с лишним весом имеют больше проблем со здоровьем, чем те, кто следит за питанием и занимается физкультурой.

Врач напомнил родителям, что пища не должна быть развлечением. Еда – источник энергии, но переедание ведет к ухудшению самочувствия.

Мы призываем к воздержанию от изобильных столов в предстоящие праздники, а также к большей активности на свежем воздухе. Юрий Успенский, главный гастроэнтеролог Петербурге

По последним данным, в Северной столице зарегистрировано более 62 тыс. человек с ожирением, которые обратились за помощью в поликлиники.

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Фото: Pxhere