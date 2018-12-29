Городской суд Петербурга заставил районную инстанцию рассмотреть иск против "ВКонтакте"

Петербурженка недовольна разглашением личных данных по запросу полиции.

Городской суд Санкт-петербурга вернул иск местной жительницы против социально сети "Вконтакте" на повторное рассмотрение в районную инстанцию. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что активистка-оппозиционерка хочет наказать руководство соцсети за разглашение личных данных, которые были переданы по требованию правоохранительных органов. Адвокат заявительницы считает, что права женщины были нарушены. Теперь юристы требуют возместить моральный ущерб в размере ста тысяч рублей.

Ранее Смольнинский суд вынес определение о возврате иска еще в декабре 2018 года. После этого петербурженка подала частную жалобу, чтобы вышестоящая инстанция отменила данное постановление. Городской суд встал на ее сторону и указал районному ведомству рассмотреть дело по существу.

Напомним, что центральный военно-морской музей изменит название в юбилейный год.

Фото: Piter.tv