Центральный военно-морской музей изменит название в юбилейный год

Директор музея рассказал о праздничной программе на 24 января.

Центральный военно-морской музей в Петербурге сменит свое название в год 30-летия с момента открытия. Праздничные мероприятия запланированы уже в 2019 году. Известно, что в ближайшее время учреждение сменит табличку на "Центральный военно-морской ордена Красной Звезды музей имени петра Великого". Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на директора музея, генерала-майора Руслана Нехая.

И орден Красной Звезды, и имя великого Петра теперь будут соседствовать в одном названии. И это правильно. Потому что это наша история, это вехи развития нашего государства прокомментировал перемены спикер

По информации от специалиста, музей отметит круглую дату уже в этот четверг. Днем 24 января сотрудники устроят презентацию, в которой собрали ключевые моменты в деятельности музея за все время его существования. Также на территории объекта откроется выставка "Сокровищница русского флота". На экспозиции выставят лучшие находки, находящиеся в музейном собрании. Для общественности она будет доступна с 25 января.

Напомним, что на "Адмиралтейских верфях" заложили первый супертраулер для добычи сельди и минтая.

Фото: Piter.tv