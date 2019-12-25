Житель Петербурга проиграл Google иск на 763 550 рублей

Мораль истории проста – прежде, чем скачивать игры и нажимать кнопку "согласен", нужно читать пользовательское соглашение.

В понедельник, 24 августа, стало известно, что петербуржцу по имени Эндрю Синицкий не удалось выиграть суд по защите прав потребителя. Мужчина подал в суд на компании Mechanist Internet Technologies Co.Ltd., Google LLC и AO "Тинькофф Банк".

Все дело в том, что петербуржец установил популярную игру "Великий султан", разработчики которой конца ноября до начала июля 2019 года снимали со счета Синицкого деньги. Извещение от банка мужчина не получал, потому как не подключил SMS-услугу.

В соответствии с действующим законодательством РФ вступил в договорные отношения по предоставлению безвозмездных услуг, а также дополнительных платных услуг при наличии у истца такого желания. Синицкий указывает, что при заключении договора как потребитель он не был должным образом проконсультирован (осведомлен и извещен) о возможном без акцептном списании у него денежных средств. Истец просил признать действия по навязыванию платных услуг (платного контента) незаконными и необоснованными, взыскать солидарно с ответчиков 653 958 рублей и 109 517 индийских рупий, взыскать солидарно с ответчиков в качестве компенсации морального вреда 5 000 рублей, а также штраф в размере 50% за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя отметили в пресс-службе судов.

Суд в удовлетворении иска отказал, потому как всю необходимую информацию разработчики предоставили.

Мораль истории проста – прежде, чем соглашаться с документами, необходимо с ними знакомиться, а также проверять активные подписки и вовремя их отменять.

Ранее мы писали, что суд наказал петербурженку за лжеминирование Кировского завода.

Фото: Piter.TV