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Суд наказал петербурженку за лжеминирование Кировского завода
Сегодня, 14:35
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IRINA_CHALKINA

Суд наказал петербурженку за лжеминирование Кировского завода

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В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге женщину осудили за лжеминирование Кировского завода. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. 

Как оказалось, женщина была пьяна и решила развлечь себя звонком в экстренные службы по номеру 112.  Она заявила правоохранителям, что Кировский завод, расположенный в доме 47 по проспекту Стачек, якобы заминирован.

В итоге суд Петербурга назначил наказание в виде одного года ограничения. Также на указанный срок наложили ряд запретов, в частности, выезд за пределы города.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге анонимные минёры атаковали ночной клуб.

Фото:pixabay

Теги: кировский завод, осудили лжеминера, суд петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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