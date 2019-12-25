Суд наказал петербурженку за лжеминирование Кировского завода

В ходе судебного заседания женщина полностью признала свою вину.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в Петербурге женщину осудили за лжеминирование Кировского завода. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Как оказалось, женщина была пьяна и решила развлечь себя звонком в экстренные службы по номеру 112. Она заявила правоохранителям, что Кировский завод, расположенный в доме 47 по проспекту Стачек, якобы заминирован.

В итоге суд Петербурга назначил наказание в виде одного года ограничения. Также на указанный срок наложили ряд запретов, в частности, выезд за пределы города.

Ранее мы сообщали о том, что в воскресенье в Петербурге анонимные минёры атаковали ночной клуб.

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