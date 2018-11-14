С восьми до девяти часов вечера пятеро полицейских Центрального района обыскивали помещения.

В понедельник, 24 августа, стало известно о том, что в воскресенье в Петербурге анонимные минёры атаковали ночной клуб. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Анонимное письмо с угрозами подрыва на электронную почту УФСБ России по Петербургу и Ленинградской области. Неизвестные заявили, что в ночном клубе "Fusion Clib" на набережной канала Грибоедова заложено взрывное устройство.

В итоге с восьми до девяти часов вечера пятеро полицейских Центрального района обыскивали клуб. Также из здания эвакуировали 40 человек. Взрывчатку не обнаружили.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина получил ножевое ранение на проспекте Ветеранов.

Фото:pixabay