В Петербурге рассмотрят дело о невыявленном туберкулезе у петербурженки

Медицинское учреждение выдало справку о здоровье вожатой лагеря «Военмех», у которой позже обнаружили активную форму туберкулеза с бактериовыделением.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга принял к рассмотрению административное дело в отношении медицинского учреждения "ГорЗдрав". Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов, 30 апреля текущего года врачебная комиссия данной организации ошибочно признала здоровой работницу детского оздоровительного лагеря "Военмех".

Спустя два с половиной месяца, 17 июля, у молодой женщины, работавшей вожатой, диагностировали диссеминированную форму туберкулеза легких с активным бактериовыделением. Данное заболевание представляет особую эпидемиологическую опасность и требует изоляции больного.

По факту произошедшего проведено служебное расследование, по результатам которого возбуждено дело об административном правонарушении, связанном с несоблюдением санитарно-эпидемиологических норм. В настоящее время все материалы дела переданы судье для рассмотрения по существу и вынесения соответствующего решения.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить мужчину, потратившего 7 тыс. рублей с чужой карты на шоппинг.

Фото: Piter.TV