Город может обезопасить себя обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов.

Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что власти Петербурга рассматривают план по изоляции города от внешнего мира. Об этом сообщает "Фонтанка".

Известно, что Смольный рассматривает возможность обезопасить Петербург обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, передвижение населения может контролировать подразделения МВД и Росгвардии. Соответствующие методы могут воплотить в жизнь, если электронные методы контроля за передвижением горожан не смогут быть внедрены.

Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что он не намерен закрывать полностью границы с Петербургом.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Мурино предупредили об обработке улиц и дворов.

Фото:Беглов/вк