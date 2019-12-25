Во вторник, 31 марта, стало известно о том, что власти Петербурга рассматривают план по изоляции города от внешнего мира. Об этом сообщает "Фонтанка".
Известно, что Смольный рассматривает возможность обезопасить Петербург обустройством 105 контрольно-пропускных пунктов. Кроме того, передвижение населения может контролировать подразделения МВД и Росгвардии. Соответствующие методы могут воплотить в жизнь, если электронные методы контроля за передвижением горожан не смогут быть внедрены.
Напомним, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что он не намерен закрывать полностью границы с Петербургом.
Ранее мы сообщали о том, что жителей Мурино предупредили об обработке улиц и дворов.
Фото:Беглов/вк
Обсуждение ( 0 )