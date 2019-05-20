В Петербурге расследовали дело о незаконном вылове ценной рыбы кужмы

Рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

В Петербурге расследовали уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов. Как рассказали в пресс-службе полиции на водном транспорте, фигурантами дела стали жители Ленобласти в возрасте 34 и 37 лет.

Выяснилось, что в минувшем сентябре рыбаки приплыли на весельной лодке в акваторию реки Оять в области, где начали охотиться на рыбу с помощью запрещенной капроновой рыболовной сети. Добычей рыбаков стали четыре рыбы кужмы, считающиеся ценным промысловым видом – ущерб составил свыше 40 тысяч рублей. Охоту в тот день пресекли полицейские порта Подпорожье.

Сейчас уголовное дело направили в Подпорожский городской суд Ленобласти, рыбакам грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, как пернатого "палача" сфотографировали на юго-западе Петербурга.

Фото: пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте