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В акватории Финского залива поймали 53-летнего браконьера
Сегодня, 11:42
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В акватории Финского залива поймали 53-летнего браконьера

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Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Транспортные полицейские обнаружили браконьера во время рейда по акватории Финского залива. Мужчина поймал 22 рыбы различных пород, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Нарушителя выявили в устье реки Песчаная. Петербуржец использовал лесковые рыболовные сети в протоке, где рыба сиговых парод мигрирует к местам нереста. В его сети попали окуни, густеры, сиги. 

Ущерб биоресурсам оценили в более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

Максимальная санкция может составить до двух лет лишения свободы. 

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО

Теги: браконьер, вылов рыбы, транспортная полиция
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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