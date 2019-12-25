В акватории Финского залива поймали 53-летнего браконьера

Транспортные полицейские обнаружили браконьера во время рейда по акватории Финского залива. Мужчина поймал 22 рыбы различных пород, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.
Нарушителя выявили в устье реки Песчаная. Петербуржец использовал лесковые рыболовные сети в протоке, где рыба сиговых парод мигрирует к местам нереста. В его сети попали окуни, густеры, сиги.
Ущерб биоресурсам оценили в более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".
Максимальная санкция может составить до двух лет лишения свободы.
Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО
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