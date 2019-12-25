В акватории Финского залива поймали 53-летнего браконьера

Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей.

Транспортные полицейские обнаружили браконьера во время рейда по акватории Финского залива. Мужчина поймал 22 рыбы различных пород, рассказала пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Нарушителя выявили в устье реки Песчаная. Петербуржец использовал лесковые рыболовные сети в протоке, где рыба сиговых парод мигрирует к местам нереста. В его сети попали окуни, густеры, сиги.

Ущерб биоресурсам оценили в более 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов".

Максимальная санкция может составить до двух лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба УТ МВД по СЗФО