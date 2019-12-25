В Петербурге рассказали о правилах поездок на дачи в соседние регионы

Для поездки в Ленобласти нужно взять с собой документы о собственности или договор аренды.

Петербуржцам, выезжающим на дачу за пределы Ленобласти, придется соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом в Петербурге.

В ряде соседних регионов существуют определенные условия. Это распространяется на Псковскую, Новгородскую и Вологодскую области. По прибытии туда необходимо будет соблюдать 14-дневный режим самоизоляции.

О своем приезде в Псковскую область необходимо уведомить по номеру 8 (800) 444-10-41 и 8 (8112) 299-003. Для въезда в Вологодскую нужно оформить цифровой пропуск не менее, чем за сутки через портал Госуслуги.

В Карелию можно въехать через 5 КПП и по прибытии заполнить анкету с личными данными и адресом следования.

Ранее в Смольном назвали условие для поездки на дачу в область.

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