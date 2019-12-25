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В Смольном назвали условие для поездки на дачу в область
Сегодня, 21:28
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nadezhda_sib

В Смольном назвали условие для поездки на дачу в область

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Пропускного режима не будет.

Губернаторы Петербурга и Ленобласти согласовали передвижение горожан на дачу на время майских праздников, однако есть одно условие. О нем Александр Беглов написал на своей странице "ВКонтакте".

Поездка на дачу не запрещена, однако нужно соблюдать единственное условие – не останавливаться на пути. Петербуржцев просят ехать напрямую от дома до дачи, не заезжать на рынки и в магазине. Все необходимые продукты надо приобрести в городе. Кроме того, для сохранения режима самоизоляции – сократить все контакты с соседями.

Ранее губернатор Ленобласти рассказал о возможном смягчении режима самоизоляции после майских праздников.

Фото: pixabay.com 

Теги: дача, садоводы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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